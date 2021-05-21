Депутат Сергей Петров призвал максимально отладить программу детского туристического кешбэка

По мнению депутата Государственной Думы Сергея Петрова, кешбэк за детский отдых особенно актуален в постковидных условиях. Поэтому до начала туристического сезона необходимо максимально наладить эту программу.

«От нее выиграют и родители, которые не только получат финансовую помощь от государства, но и в результате появления реестра летних лагерей будут отправлять детей в проверенные и безопасные места, и сами добросовестные организаторы летнего отдыха, и даже инвесторы, которые получат дополнительный стимул для развития летних лагерей на территориях», – подчеркнул Сергей Петров

Для отладки программы ведется работа в тесном сотрудничестве с Правительством России по доработке некоторых пунктов программы. В частности – в вопросах продления сроков тестовых платежей.

Сергей Петров выразил уверенность, что программа кешбэка за детский летний отдых послужит толчком к развитию детского туризма и в его родной Ленинградской области.

«С югом России по климатическим условиям нашему региону соревноваться сложно, но с нашей природой и культурно-историческим наследием наверняка будет интересно познакомиться российским детям», – поделился Сергей Петров

По словам депутата, в регионе имеются колоссальные ресурсы для отдыха и развития детей.