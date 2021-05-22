В Ленобласти почти два месяца ищут пропавших мужчину и женщину

Об их местонахождении нет никакой информации с 1 апреля. Они могут находиться в вашем районе.

Людмила Бирюкова ростом 152 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые. Андрей Бирюков ростом 170 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые. Во что они были одеты неизвестно.

Напомним, завтра, 23 мая, «Лиза Алерт» проведет в Тихвине и Петербурге вводную лекцию для новичков. Волонтеры приглашают и тех, кто уже твердо решил помогать в поисках, и тех, кто только думает о присоединении к отряду.