В Гатчинском дворце после пятилетней реставрации открывается Арсенальный зал

Арсенальный зал Гатчинского дворца откроется для посетителей 25 мая. Последние пять лет он находился на реставрации.

Зал восстанавливали по сохранившимся образцам, довоенным фотографиям и акварелям. Воссозданы люстры и настенные светильники, катальная горка и качели-лодка. В зал также вернулись полотна, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны.

Фото: gatchinapalace.ru

Арсенальный зал находится на первом этаже дворца. В годы Великой Отечественной войны зал сильно пострадал, стены и своды были частично разрушены снарядами. Затем там произошел пожар. Зал был долго закрыт для посетителей.

Напомним, что в музее-заповеднике «Гатчина» 2021 объявлен годом Павла I. В связи с этим мужчины по имени Павел до конца года смогут посещать Гатчинский дворец бесплатно.