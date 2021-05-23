В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» — фото

Уникальные растения цветут в ночное время и всего несколько часов.
Источник: vk.com/botsad_spb
Источник: vk.com/botsad_spb
Источник: vk.com/botsad_spb
Источник: vk.com/botsad_spb
Источник: vk.com/botsad_spb
В ночь с 22 на 23 мая в Ботаническом саду Петра Великого произошло цветение «Цариц ночи».
Отмечается, что растение цветет всего одну ночь. К наступлению темноты бутоны распускаются, а уже через несколько часов увядают.
Вам будет интересно
Ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге 11 мая сообщил о начале цветения сакуры. Бутоны раскрылись в этот день уже...
12.05.2021 490