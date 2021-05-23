В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» — фото

Автор: Александр Селиванов
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Уникальные растения цветут в ночное время и всего несколько часов.

В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» - фото цветение, Санкт-Петербург, Россияне, растения, Необычные новости, Ботанический сад в Санкт-Петербурге, Ботанический садИсточник: vk.com/botsad_spb
В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» - фото цветение, Санкт-Петербург, Россияне, растения, Необычные новости, Ботанический сад в Санкт-Петербурге, Ботанический садИсточник: vk.com/botsad_spb
В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» - фото цветение, Санкт-Петербург, Россияне, растения, Необычные новости, Ботанический сад в Санкт-Петербурге, Ботанический садИсточник: vk.com/botsad_spb
В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» - фото цветение, Санкт-Петербург, Россияне, растения, Необычные новости, Ботанический сад в Санкт-Петербурге, Ботанический садИсточник: vk.com/botsad_spb
В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» - фото цветение, Санкт-Петербург, Россияне, растения, Необычные новости, Ботанический сад в Санкт-Петербурге, Ботанический садИсточник: vk.com/botsad_spb

В ночь с 22 на 23 мая в Ботаническом саду Петра Великого произошло цветение «Цариц ночи».

Отмечается, что растение цветет всего одну ночь. К наступлению темноты бутоны распускаются, а уже через несколько часов увядают.

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