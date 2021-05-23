В ночь на воскресенье в Ботаническом саду распустились «Царицы ночи» — фото

Уникальные растения цветут в ночное время и всего несколько часов.

Источник: vk.com/botsad_spb Источник: vk.com/botsad_spb Источник: vk.com/botsad_spb Источник: vk.com/botsad_spb Источник: vk.com/botsad_spb

В ночь с 22 на 23 мая в Ботаническом саду Петра Великого произошло цветение «Цариц ночи».

Отмечается, что растение цветет всего одну ночь. К наступлению темноты бутоны распускаются, а уже через несколько часов увядают.