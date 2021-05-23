Диетолог объяснила непреодолимую тягу к сладкому или соленому

Непреодолимое желание съесть соленое или сладкое может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Ирина Бережная. Она советует в первую очередь обратить внимание на то, как часто появляется тяга к тому или иному вкусу.

Если на солёненькое тянет изредка, то волноваться не стоит. Иногда у человека в рационе не хватает хлора и организм требует пополнить запасы. Особенно часто это бывает у тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и ограничивает соль в рационе. А вот если соленого хочется все время, а для ощущения вкуса нужно все больше и больше соли, то стоит обратиться к эндокринологу. Эти проявления могут быть симптомом болезни надпочечников.

Внезапное стремление к сладкому говорит о перерасходе энергии. Но только, если возникает от случая к случаю. Организму требуются быстрые углеводы в случае значительной физической нагрузки или умственного перенапряжения. Часто может хотеться и шоколада. Там есть гормон серотонин. Для тела человека он считается гормоном радости.