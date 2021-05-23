Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В инциденте никто не пострадал.

Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино спасатели, Россияне, Россия, происшествие, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Мурино, Ленобласть, коляски, Детские коляскиИсточник: vk.com/9kino.live
Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино спасатели, Россияне, Россия, происшествие, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Мурино, Ленобласть, коляски, Детские коляскиИсточник: vk.com/9kino.live
Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино спасатели, Россияне, Россия, происшествие, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Мурино, Ленобласть, коляски, Детские коляскиИсточник: vk.com/9kino.live
Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино спасатели, Россияне, Россия, происшествие, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Мурино, Ленобласть, коляски, Детские коляскиИсточник: vk.com/9kino.live
Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино спасатели, Россияне, Россия, происшествие, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Мурино, Ленобласть, коляски, Детские коляскиИсточник: vk.com/9kino.live
Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино спасатели, Россияне, Россия, происшествие, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Мурино, Ленобласть, коляски, Детские коляскиИсточник: vk.com/9kino.live

По информации сообщества Девяткино LIVE, в Мурино на улице Шувалова дом 19 в парадной загорелась детская коляска.

В результате возгорания от коляски остались только металлические части.

Прибывшие на место происшествие спасатели ликвидировали пожар.

Вам будет интересно
Пожарные учения прошли в Родильном доме No10 в Санкт-Петербурге
По легенде учений возгорание началось в послеродовом отделении на 4 этаже. ﻿ По информации пресс-службы Родильного дома No10, днем 20 мая в...
21.05.2021 119

В комментариях развернулась дискуссия о том, что не стоит оставлять коляски, велосипеды и другие вещи в парадных домов.

Автор