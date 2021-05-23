Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино

В инциденте никто не пострадал.
Источник: vk.com/9kino.live
Источник: vk.com/9kino.live
Источник: vk.com/9kino.live
Источник: vk.com/9kino.live
Источник: vk.com/9kino.live
Источник: vk.com/9kino.live
По информации сообщества Девяткино LIVE, в Мурино на улице Шувалова дом 19 в парадной загорелась детская коляска.
В результате возгорания от коляски остались только металлические части.
Прибывшие на место происшествие спасатели ликвидировали пожар.
Вам будет интересно
По легенде учений возгорание началось в послеродовом отделении на 4 этаже. По информации пресс-службы Родильного дома No10, днем 20 мая в...
21.05.2021 119
В комментариях развернулась дискуссия о том, что не стоит оставлять коляски, велосипеды и другие вещи в парадных домов.