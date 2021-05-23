Детская коляска загорелась в парадной одного из домов в Мурино

В инциденте никто не пострадал.

Источник: vk.com/9kino.live Источник: vk.com/9kino.live Источник: vk.com/9kino.live Источник: vk.com/9kino.live Источник: vk.com/9kino.live Источник: vk.com/9kino.live

По информации сообщества Девяткино LIVE, в Мурино на улице Шувалова дом 19 в парадной загорелась детская коляска.

В результате возгорания от коляски остались только металлические части.

Прибывшие на место происшествие спасатели ликвидировали пожар.

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В комментариях развернулась дискуссия о том, что не стоит оставлять коляски, велосипеды и другие вещи в парадных домов.