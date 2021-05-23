Видео: забытая железная дорога и поворотный паровозный круг в Сосново

Путешественники посетили поселок Сосново, где должна была соединяться железная дорога: «Выборг-Перово-Вещево-Житково-Барышево-Мичуринское» с железной дорогой Приозерского направления.

Выборг — Вещево — Мичуринское — железнодорожная линия протяжённостью 70 километров, построенная в конце 1920-х годов на территории независимой Финляндии. Планировалось довести её до станции Сосново, тем самым соединить Выборгское и Приозерское направления. Участок Мичуринское — Сосново достроен не был, линия так и осталась тупиковой. После войны была восстановлена только от Выборга до Житково. В 2001 году был закрыт и перегон Вещево — Житково. В 2012 году рельсы на участке от Лазаревки до Вещево, протяжённостью 21 километр, были демонтированы практически на всём протяжении. Сохранились пути только на станции Вещево и в районе остановочного пункта Перово.