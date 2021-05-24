Более 8 тысяч контрактников и призывников примут участие в смотрах ЗВО

Военнослужащих общевойсковой армии в Ленобласти ждут смотры.
По информации издания Lentv24, у военнослужащих ЗВО будет проверено внешний вид военной формы и экипировки, укомплектованность подразделений личным составом, состояние и наличие стрелкового оружия, вооружения и военной техники.
В результате проверки будут определены лучшие части, которые соревнуются в переводе военной техники на летний режим эксплуатации.
Вам будет интересно
В период с 6 по 10 мая в Ленинградской области состоялись церемонии захоронения останков 1386 военнослужащих Ленинградского и Волховского фронтов...
13.05.2021 299