Санкт-Петербург останется без праздничного салюта в свой день рождения

Автор: Александр Селиванов
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В этом году праздник выпал на четверг, поэтому многие мероприятия пройдут в выходные.

По информации пресс-службы Смольного, салют в честь 318-го дня рождения Санкт-Петербурга не состоится.

Отмечается, что в опубликованной программе мероприятий нет графы, посвящённой фейерверку.

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18.05.2021 267
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