Санкт-Петербург останется без праздничного салюта в свой день рождения

В этом году праздник выпал на четверг, поэтому многие мероприятия пройдут в выходные.
По информации пресс-службы Смольного, салют в честь 318-го дня рождения Санкт-Петербурга не состоится.
Отмечается, что в опубликованной программе мероприятий нет графы, посвящённой фейерверку.
Вам будет интересно
Культурно-Досуговый Центр Выборга в материале Алексея Штергуна представил видеофрагменты сменяющиеся красочными фотографиями, чтобы передать атмосферу каждого мгновения празднования 9 мая...
18.05.2021 267