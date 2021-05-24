Санкт-Петербург останется без праздничного салюта в свой день рождения

В этом году праздник выпал на четверг, поэтому многие мероприятия пройдут в выходные.

По информации пресс-службы Смольного, салют в честь 318-го дня рождения Санкт-Петербурга не состоится.

Отмечается, что в опубликованной программе мероприятий нет графы, посвящённой фейерверку.