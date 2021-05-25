На девяти федеральных трасс Ленобласти ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 25 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 14-16, 135 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов обочины;

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 480, 515, 525 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации а/б покрытия.

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

Во вторник движение будет перекрыто в течение двух часов. По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», трассу Р-21 «Кола» перекроют на два...

Вам будет интересно

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-65, км 128-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к МАПП «Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

ТрР км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из-под барьерного ограждения;