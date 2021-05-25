На девяти федеральных трасс Ленобласти ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 25 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 14-16, 135 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов обочины;
- км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
- км 120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 515, 525 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации а/б покрытия.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65, км 128-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к МАПП «Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- ТрР км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из-под барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка обочин;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 37-51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 46-49 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
- км 120-133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).