Лиза Алерт: с начала года в Петербурге и Ленобласти нашли 179 пропавших детей

За пять месяцев 2021 года в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 186 сообщений о пропаже детей.

Найти живыми удалось 179 несовершеннолетних, местоположение еще четверых детей до сих пор остается неизвестным, говорится в паблике «ЛизаАлерт».

Также сообщается, что в День пропавших детей в Парке «Озеро Долгое» открывается выставка. Волонтеры хотят привлечь внимание к проблеме пропажи детей и повысить осведомленность родителей о наиболее частых причинах пропажи и гибели несовершеннолетних. Экспозиция будет доступна с 25 по 31 мая.

Ранее мы сообщали, что в апреле пропало рекордное количество детей в Петербурге и Ленобласти. При этом большинство случаев связано с уходом несовершеннолетних из дома.