Фестиваль «Майское дерево» в Выборге: что ждет гостей праздника в 2021 году

После всех ограничений, связанных с пандемией 2020 года, Выборг оживает на глазах — возвращаются древние традиции. В последнюю субботу весны, 29 мая, в Выборгском замке состоится средневековый праздник-карнавал «Майское дерево». Как пройдет фестиваль, рассказывает ivbg.ru.
На протяжении многих лет в Выборге на территории Выборгского замка проводились празднования обновления жизни и воскрешения весны. В 2021 году, как и раньше, участники карнавала в стилизованных костюмах, музыканты и танцоры воссоздадут атмосферу средневекового маскарада. Выборгский замок превратиться в место, где дамы в прекрасных нарядах будут прогуливаться возле своих рыцарей, а герои и злодеи средневековых баллад вернуться к своему противодействию.
Что ждать гостям мероприятия в этом году?
Под замковыми сводами прозвучат лучшие хиты в стиле медивал-фолк и этно-рок в исполнении известных выборгских и санкт-петербургских музыкальных коллективов. Headliner праздника — легенда фолк-рок-метал андеграунда группа ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ. Начало выступлений запланировано на 18:00.
Помимо концерта пройдут традиционный турнир лучников, ярмарка мастеров и различные конкурсы. В рамках ярмарки мастеров продут мастер-классы по ковке как для детей, так и для взрослых. Каждый желающий может своими руками сделать монету, кулон, вилку, ложку, подкову или нож. Стоимость от 200 до 1800 рублей.
На мероприятии можно будет приобрести старинные музыкальные инструменты ручной работы.
А также гончарную керамику, различные украшения, изделия из кожи и оловянную миниатюру.
Венцом фестиваля станет уже полюбившийся многими участниками и гостями обычай выбора короля и королевы «Майского дерева», чьи костюмы поразят жюри.
Есть ли специальная детская программа?
Традиционно в рамках концерта-карнавала «Майское дерево» детской программы нет.
Участники фестиваля «Майское дерево»
Отвечая на вопрос, что нового ждет гостей на празднике в 2021 году, Илья Бочков отметил, что принципиальных нововведений нет. Но несколько изменился состав участников. Есть как коллективы, выступающие традиционно каждый год, так и те, кто впервые примет участие в этом мероприятии.
В 2021 году в фестивале примут участие: рок-коллектив ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ, петербургская школа танцев Avallon Irish Dance, Beer Pipes Drums, фолк-группа Argemonia, танцевальный коллектив «Оружейная Башня«, фолк-рок группа Bee Celtic, танцевальное объединение Saltatio ego, студия исторического танца «Гельвеция» из Новгорода, Кузница Федора Пушкарева, Артель «Ремесленные гости» и Фолк-артель «Красно Солнце«.
Когда ожидается съезд участников?
Также он обозначил, что присутствие гостей на празднике возможно только в защитных масках.