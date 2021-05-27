Фестиваль «Майское дерево» в Выборге: что ждет гостей праздника в 2021 году

После всех ограничений, связанных с пандемией 2020 года, Выборг оживает на глазах — возвращаются древние традиции. В последнюю субботу весны, 29 мая, в Выборгском замке состоится средневековый праздник-карнавал «Майское дерево». Как пройдет фестиваль, рассказывает ivbg.ru.

На протяжении многих лет в Выборге на территории Выборгского замка проводились празднования обновления жизни и воскрешения весны. В 2021 году, как и раньше, участники карнавала в стилизованных костюмах, музыканты и танцоры воссоздадут атмосферу средневекового маскарада. Выборгский замок превратиться в место, где дамы в прекрасных нарядах будут прогуливаться возле своих рыцарей, а герои и злодеи средневековых баллад вернуться к своему противодействию.

«28 мая вечером замок и сцена будут украшаться участниками музыкальных коллективов и сотрудниками музея. Планируется подготовка к ярмарке», — рассказал ivbg.ru методист культурно-просветительского отдела ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» Илья Бочков.

Что ждать гостям мероприятия в этом году?

Под замковыми сводами прозвучат лучшие хиты в стиле медивал-фолк и этно-рок в исполнении известных выборгских и санкт-петербургских музыкальных коллективов. Headliner праздника — легенда фолк-рок-метал андеграунда группа ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ. Начало выступлений запланировано на 18:00.

Помимо концерта пройдут традиционный турнир лучников, ярмарка мастеров и различные конкурсы. В рамках ярмарки мастеров продут мастер-классы по ковке как для детей, так и для взрослых. Каждый желающий может своими руками сделать монету, кулон, вилку, ложку, подкову или нож. Стоимость от 200 до 1800 рублей.

«Кроме кузницы в замке будет работать гончарная мастерская. Гости смогут посетить средневековую ярмарку», — добавил сотрудник музея-заповедника.

На мероприятии можно будет приобрести старинные музыкальные инструменты ручной работы.

А также гончарную керамику, различные украшения, изделия из кожи и оловянную миниатюру.

Венцом фестиваля станет уже полюбившийся многими участниками и гостями обычай выбора короля и королевы «Майского дерева», чьи костюмы поразят жюри.

Есть ли специальная детская программа?

Традиционно в рамках концерта-карнавала «Майское дерево» детской программы нет.

«Мероприятие ориентировано на взрослую категорию населения. Но днем будут работать площадки с мастер-классами и ярмарка. А в рамках концерта будет много танцоров в образе мифических существ. Поэтому детская аудитория может окунуться в сказку, которую создадут музыканты и актеры», — пояснил Бочков.

Участники фестиваля «Майское дерево»

Отвечая на вопрос, что нового ждет гостей на празднике в 2021 году, Илья Бочков отметил, что принципиальных нововведений нет. Но несколько изменился состав участников. Есть как коллективы, выступающие традиционно каждый год, так и те, кто впервые примет участие в этом мероприятии.

В 2021 году в фестивале примут участие: рок-коллектив ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ, петербургская школа танцев Avallon Irish Dance, Beer Pipes Drums, фолк-группа Argemonia, танцевальный коллектив «Оружейная Башня«, фолк-рок группа Bee Celtic, танцевальное объединение Saltatio ego, студия исторического танца «Гельвеция» из Новгорода, Кузница Федора Пушкарева, Артель «Ремесленные гости» и Фолк-артель «Красно Солнце«.

Когда ожидается съезд участников?

«Все участники приедут 29 мая. Конечно, они будут заранее проверять звук и сцену, проводить sound chek. Но чтобы не мешать им и не отвлекать от важных дел, всех желающих послушать выступление мы ждем к 18:00 на Верхнем дворе Выборгского замка», — ответил методист.

Также он обозначил, что присутствие гостей на празднике возможно только в защитных масках.