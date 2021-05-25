Скульптура «Золотая рыбка» пропала в Сосновом Бору

Автор: Сергей Агутин
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В центре Соснового Бора местные жители заметили исчезновение с постамента скульптуры «Золотая рыбка».

Золотая рыбка
Фото: online47.ru

Однако, по данным ivbg.ru, скульптура не украдена. «Золотую рыбку» сняли для проведения подземных работ на территории, где установлен памятник.

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25.05.2021 215

«Золотая рыбка» была размещена на Ленинградской улице в Сосновом Бору в 2003 году. Автор скульптуры – российский скульптор Владимир Петровичев.

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