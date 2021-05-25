Скульптура «Золотая рыбка» пропала в Сосновом Бору

В центре Соснового Бора местные жители заметили исчезновение с постамента скульптуры «Золотая рыбка».

Однако, по данным ivbg.ru, скульптура не украдена. «Золотую рыбку» сняли для проведения подземных работ на территории, где установлен памятник.

Вам будет интересно Появилось видео прыжка подростка под поезд на станции метро «Лиговский проспект» Инцидент произошел вчера утром, 24 мая, на станции «Лиговский проспект» в Петербурге. Как ранее ivbg.ru сообщал, на рельсах оказался 16-летний подросток,... 25.05.2021 215

«Золотая рыбка» была размещена на Ленинградской улице в Сосновом Бору в 2003 году. Автор скульптуры – российский скульптор Владимир Петровичев.