В Тихвине отремонтируют асфальт на нескольких улицах – адреса

Администрация Тихвинского района объявила тендер на ремонт асфальтового покрытия на нескольких улицах в Тихвине.
Ремонт будет проведен по адресам:
- тротуар между школой № 5 и домом № 10, 1 мкрн;
- тротуар между магазином и домом № 50, 1 мкрн;
- дом № 2/3 (1-2 подъезды), 2 мкрн;
- участок ул. Советская от ул. Труда до ул. Гагарина;
- ул. Советская, дом № 39 (ВТБ);
- подходы к пешеходным переходам ул. Красноармейская ДК, 5 мкрн, № 23, 23а, 1 мкрн, № 48);
- ул. Римского-Корсакова;
- ул. Вокзальная, от ул. Чернышевская до ул. Советская.
Также будут отремонтированы приподнятые пешеходные переходы в городе.
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