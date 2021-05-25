В Тихвине отремонтируют асфальт на нескольких улицах – адреса

Администрация Тихвинского района объявила тендер на ремонт асфальтового покрытия на нескольких улицах в Тихвине.

Ремонт будет проведен по адресам:

тротуар между школой № 5 и домом № 10, 1 мкрн;

тротуар между магазином и домом № 50, 1 мкрн;

дом № 2/3 (1-2 подъезды), 2 мкрн;

участок ул. Советская от ул. Труда до ул. Гагарина;

ул. Советская, дом № 39 (ВТБ);

подходы к пешеходным переходам ул. Красноармейская ДК, 5 мкрн, № 23, 23а, 1 мкрн, № 48);

ул. Римского-Корсакова;

ул. Вокзальная, от ул. Чернышевская до ул. Советская.

Также будут отремонтированы приподнятые пешеходные переходы в городе.