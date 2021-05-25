В 80% ДТП в Санкт-Петербурге «поучаствовали» каршеринги

При этом водители каршерингов оказались виновниками ДТП менее чем в половине случаев.

По информации издания Peterburg2, с начала года 80% ДТП в Санкт-Петербурге произошло с участием каршерингов.

Отмечается, что за указанный период в отношении водителей каршерингов возбудили 678 административных дел.

Эксперты объясняют такие показатели низкой культурой вождения тех, кто пользуется каршерингами.