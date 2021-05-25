В 80% ДТП в Санкт-Петербурге «поучаствовали» каршеринги

При этом водители каршерингов оказались виновниками ДТП менее чем в половине случаев.
По информации издания Peterburg2, с начала года 80% ДТП в Санкт-Петербурге произошло с участием каршерингов.
Отмечается, что за указанный период в отношении водителей каршерингов возбудили 678 административных дел.
Эксперты объясняют такие показатели низкой культурой вождения тех, кто пользуется каршерингами.
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