Изображение Пакмана появилось на поле в Чехии – ущерб составил $17 тысяч

Изображение появилось 23 мая на рапсовом поле у города Роуднице-над-Лабем на площади около семи гектаров.

Личности нарушителей до сих пор не установлены. Их разыскивает полиция. Ущерб от действий злоумышленников составил 350 тысяч крон (около $17000).

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Pac-Man – японская франшиза видеоигр, появившаяся в начале 80-х годов. Игрок должен, управляя Пакманом, съесть все точки в лабиринте, избегая встречи с привидениями.