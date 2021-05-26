Циклон принесет в Санкт-Петербург рекордное количество осадков в среду

Автор: Александр Селиванов
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Температура воздуха составит 13-15 градусов.

По словам Михаила Леуса, в среду, 26 мая, на погоду в Санкт-Петербурге окажет влияние циклонический вихрь «Натан». Он закроет небо плотными облаками и принесёт новую порцию дождей.

Циклон доведет майскую норму осадков до рекорда.

Порывы юго-восточного и юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

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24.05.2021 117
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