Циклон принесет в Санкт-Петербург рекордное количество осадков в среду

Температура воздуха составит 13-15 градусов.
По словам Михаила Леуса, в среду, 26 мая, на погоду в Санкт-Петербурге окажет влияние циклонический вихрь «Натан». Он закроет небо плотными облаками и принесёт новую порцию дождей.
Циклон доведет майскую норму осадков до рекорда.
Порывы юго-восточного и юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.
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24.05.2021 117