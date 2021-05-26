В Санкт-Петербурге на Отечественной улице замуровали кошек и оставили умирать

Автор: Александр Селиванов
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Кошек закрыли в подвале без еды и воды, окна и двери закрыты.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, кошек замуровали в доме №3 по Отечественной улице.

Животных обрекли на мучительную смерть.

По словам жильцов дома, кошки живут в нем уже 20 лет и никому не мешают.

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02.09.2018 2303
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