В Санкт-Петербурге на Отечественной улице замуровали кошек и оставили умирать

Кошек закрыли в подвале без еды и воды, окна и двери закрыты.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, кошек замуровали в доме №3 по Отечественной улице.

Животных обрекли на мучительную смерть.

По словам жильцов дома, кошки живут в нем уже 20 лет и никому не мешают.