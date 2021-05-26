В Ленобласти учредили новые медали для пожарных

Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

Медалью «За отличие при тушении пожаров» будут награждаться те, кто отличился при аварийно-спасательных работах и спасении людей и животных из огня. Медаль «За предупреждение пожаров» будут вручать как пожарным, так и простым гражданам, которые участвуют в развитии и совершенствовании мероприятий в области пожарной безопасности, в том числе финансово в обеспечении профилактических мероприятий.

Каждую медаль буду вручать ежегодно, но не более 20 отличившимся.

Ранее мы сообщали, что с начала пожароопасного периода, который начался 16 апреля, на территории Ленобласти произошло 32 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 14,1 га.