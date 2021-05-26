В Петербурге мамы пятерых девочек-синхронисток обвинили их тренера в харассменте

Петербурженки утверждают, что 40-летний мужчина-тренер домогался своих подопечных, когда им было по 11-12 лет.

Одна из девочек вдруг начала болезненно фиксироваться на своей внешности. Мама отвела ее к психологу. После этого она рассказала родителям, что в 2018 году в летнем лагере в Краснодаре тренер заходил к воспитанницам в комнату и «трогал».

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Женщина рассказала об этом в родительском чате. Родители расспросили дочерей и выяснили, что случай не единичный. Сам тренер – мастер спорта по плаванию, КМС по водному поло, тренер, много лет работающий с детьми.