В Петербурге мамы пятерых девочек-синхронисток обвинили их тренера в харассменте

Автор: Сергей Агутин
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Петербурженки утверждают, что 40-летний мужчина-тренер домогался своих подопечных, когда им было по 11-12 лет.

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Фото: telegram-канал Mash на Мойке

Одна из девочек вдруг начала болезненно фиксироваться на своей внешности. Мама отвела ее к психологу. После этого она рассказала родителям, что в 2018 году в летнем лагере в Краснодаре тренер заходил к воспитанницам в комнату и «трогал».

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26.05.2021 176

Женщина рассказала об этом в родительском чате. Родители расспросили дочерей и выяснили, что случай не единичный. Сам тренер – мастер спорта по плаванию, КМС по водному поло, тренер, много лет работающий с детьми.

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