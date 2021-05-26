В России стартовала программа возврата части стоимости путевки в детский лагерь

С 25 мая в России стартовала программа компенсации путевок в детские лагеря, инициированная Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Эта программа поспособствует реализации одного из направлений нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – росту доступности путешествий по России. В рамках «Детского кешбэка» будет возмещаться до 50% стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания.

Отправить ребенка в детский лагерь можно в течении лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. Также возможен возврат денег за путевки, приобретенные до 25 мая 2021 через портал «Госуслуги» (будет доступно с 15 июня 2021 года).

Размер возмещения – до 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, будет размещен на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Количество поездок на одного ребенка не ограничен.

Чтобы приобрести путевки в детский лагерь с кешбэком, нужно:

Зайти на портал «мирпутешествий.рф».

Зарегистрировать или проверить регистрацию своей карты «Мир» в Программе лояльности, перейдя по соответствующей ссылке.

На портале «мирпутешествий.рф» выбрать путевку в детский лагерь.

Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить ее с карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности. Чтобы получить возврат, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом. Кешбэк вернется на карту в течение 5 дней.