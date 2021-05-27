Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 56, 59,78,79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации АБ покрытия;
- км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов обочины;
- км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы мех. способом.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к МАПП «Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 140-150, ТР км 141; 145, 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из-под барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
- км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37, тр.р. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 0-37, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка обочин;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 56-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 40+965 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 45-47, ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
- км 109-133, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 515, 525 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации а/б покрытия.