Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

км 56, 59,78,79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации АБ покрытия;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы мех. способом.

км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов обочины;

А-181 «Скандинавия»:

подъезд к г. Выборг №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

км 140-150, ТР км 141; 145, 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из-под барьерного ограждения;

подъезд к МАПП «Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 «Выборг — Светогорск»:

км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-121 «Сортавала»:

км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 0-37, тр.р. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;

км 0-37, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка обочин;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;

км 56-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;