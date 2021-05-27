Экс-сотрудника МЧС из Подпорожья оштрафовали на 600 тысяч за взятку

Суд признал виновным в получении взятки бывшего начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России в Подпорожском районе Ленобласти.

По данным следствия, в сентябре прошлого года экс-начальник отдела получил от представителя сети магазинов взятку на сумму 18 750 рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушения, сообщает следком Ленобласти.

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Суд назначил мужчине штраф в размере 600 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления и в МЧС в течение трех лет.