Экс-сотрудника МЧС из Подпорожья оштрафовали на 600 тысяч за взятку

Суд признал виновным в получении взятки бывшего начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России в Подпорожском районе Ленобласти.
По данным следствия, в сентябре прошлого года экс-начальник отдела получил от представителя сети магазинов взятку на сумму 18 750 рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушения, сообщает следком Ленобласти.
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