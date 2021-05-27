Возможность сбора макулатуры прорабатывается в Ленобласти

В Ленинградской области в рамках проекта по сортировке прорабатывается возможность сбора макулатуры, которую направят на производство картона.

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Инициатива выдвинута на встрече с Александром Дрозденко руководством компании «КНАУФ», испытывающим дефицит сырья – макулатуры.

«У нас уже реализуется проект по раздельному сбору стекла, пластика и металлических банок. В дальнейшем мы хотим добавить макулатуру, и готовы проработать этот проект вместе с вами», – высказал предложение Александр Дрозденко

В этом случае бумага может быть направлена на производство в Коммунаре.

В «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в городе Коммунар Гатчинского района ежегодно перерабатываЮт до 250 тысяч тонн вторичного сырья. В 2019 году на предприятии был завершен инвестиционный проект по модернизации на 3,5 млрд рублей.