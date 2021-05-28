Сборная России обыграла Данию, одержав третью победу на ЧМ-2021

Сборная России по хоккею разгромила Данию на групповом этапе чемпионата мира в Риге.
Первый период игры обошелся без забитых шайб. Только в конце второго периода россиянам удалось открыть счет – на 40-ой минуте отличился Иван Морозов.
В середине третьего периода удвоил преимущество Александр Барабанов, а на 56-ой минуте счет разгромным сделал Дмитрий Воронков. Итог игры – 3:0 в пользу России.
Таким образом, российская сборная одержала третью победу в рамках группового этапа ЧМ по хоккею в Риге. Ранее Россия победила Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3).
Сейчас Россия занимает второе место в группе А, уступая Словакии. Команды имеют равное количество очков, а в таком случае считается результат личной встречи. Впереди россиян ожидают игры со Швейцарией, Швецией и Белоруссией, сообщает prognozist.ru.