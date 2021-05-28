В Сосновом Бору иномарка сбила столб

Информация о пострадавших не поступала.

В сообществе Мой Сосновый Бор появился пост о том, что 27 мая в городе напротив ТЦ «Эльдорадо» произошла авария. Водитель такси по неизвестной причине не справился с управлением с влетел в столб, который упал на проезжую часть.

По предварительным данным пострадавших нет.

По факту ДТП будет проведена проверка.