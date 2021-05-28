В Сосновом Бору иномарка сбила столб

Информация о пострадавших не поступала.
В сообществе Мой Сосновый Бор появился пост о том, что 27 мая в городе напротив ТЦ «Эльдорадо» произошла авария. Водитель такси по неизвестной причине не справился с управлением с влетел в столб, который упал на проезжую часть.
По предварительным данным пострадавших нет.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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27.05.2021 299