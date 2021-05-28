Из Вуоксы достали труп рыбака, пропавшего еще в апреле

По информации ivbg.ru, 27 мая около 13:30 в полицию Приозерского района сообщили о трупе мужчины в озере Вуокса возле поселка Горы.

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По предварительным данным, это 56-летний житель поселка Елизаветино. Мужчина вместе с двумя товарищами пропал еще 1 апреля.

Считая лед достаточно крепким, они выехали на рыбалку на буксирах-мотособаках, но ушли под воду. Тело 66-летнего петербуржца обнаружили 2 апреля. Труп второго рыбака нашли в Вуоксе в середине мая.