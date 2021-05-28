У жителя Коммунара угнали иномарку за 2 миллиона рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 27 мая в полицию Гатчинского района обратился 41-летний инженер из Коммунара.

Вам будет интересно
У жителя Коммунара угнали иномарку за 2 миллиона рублей Ленинградская область, Коммунар, Гатчинский район
Видео: 12-летний мальчик сломал позвоночник на аттракционе в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга на аттракционе в «Диво Острове» 12-летний мальчик сломал позвоночник.   Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, после...
28.05.2021 156

У него угнали новый красный Hyundai Tucson. Автомобиль был припаркован возле одного из домов по Ленинградскому шоссе. Материальный ущерб автовладельца составил 2 миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное.

Автор