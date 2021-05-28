У жителя Коммунара угнали иномарку за 2 миллиона рублей

По информации ivbg.ru, 27 мая в полицию Гатчинского района обратился 41-летний инженер из Коммунара.

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У него угнали новый красный Hyundai Tucson. Автомобиль был припаркован возле одного из домов по Ленинградскому шоссе. Материальный ущерб автовладельца составил 2 миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное.