В Ленобласти запускается социальный маршрут из Янино в Петербург

С 29 мая в Янино начнет работу социальный маршрут, соединяющий поселок со станцией метро «Ладожская» и дающий возможность проезда по льготному проездному билету.

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Автобус будет следовать из ЖК «Ясно Янино» через ЖК «Землянино» по альтернативному выезду из поселка через Кольцевую улицу. Это позволит сократить время в пути и разгрузить улицу Голландскую.

Автобусы будут ходить с интервалом в 20-30 минут. Для жителей Разметелево по сообщению «Ладожская – Разметелево» ничего не меняется, кроме номера маршрута № 429.