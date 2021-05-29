И горевшего дома в Никольском эвакуировали 10 человек

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил обстановку квартиры дома, расположенного в Никольском Тосненского района Ленинградской области.  

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29.05.2021 91

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 29 мая в 02:26. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 03:01 – менее чем за час.

Из горящей квартиры были спасены четыре человека. Из дома эвакуированы еще шесть человек.

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