И горевшего дома в Никольском эвакуировали 10 человек

Пожар охватил обстановку квартиры дома, расположенного в Никольском Тосненского района Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 29 мая в 02:26. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 03:01 – менее чем за час.

Из горящей квартиры были спасены четыре человека. Из дома эвакуированы еще шесть человек.