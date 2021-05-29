На батуте в Волхове сломала руку 11-летняя девочка

По информации ivbg.ru, 28 мая около 16:30 в экстренные службы сообщили о происшествии в развлекательном центре «Роджерс Парк» в Волхове.

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В больницу доставили 11-летнюю девочку. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом руки. Ребенка госпитализировали. Установлено, что девочка неудачно приземлилась во время прыжков на батуте.

По словам свидетелей, девочка отдыхала в развлекательном центре вместе с одноклассниками и учительницей.