Сезон белых ночей начинается в Санкт-Петербурге

Во все дни и ночи со 2 по 5 июня небо на городом будет малооблачным.
По словам Романа Вильфанда, уже со следующей недели в Санкт-Петербурге стартует сезон белых ночей.
Отмечается, что из-за антициклона в Северной столице будут ясные дни и лунные ночи.
Вильфанд заверил, чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем белые ночи будут явственнее.
Вам будет интересно
В центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири ожидаются заморозки. Как рассказал научный...
30.05.2021 80