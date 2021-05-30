Сезон белых ночей начинается в Санкт-Петербурге

Во все дни и ночи со 2 по 5 июня небо на городом будет малооблачным.

По словам Романа Вильфанда, уже со следующей недели в Санкт-Петербурге стартует сезон белых ночей.

Отмечается, что из-за антициклона в Северной столице будут ясные дни и лунные ночи.

Вильфанд заверил, чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем белые ночи будут явственнее.