На 30% может вырасти аренда жилья в Ленобласти

Эксперты связывают повышение цен с наступающим сезоном отпусков.

По информации издания Невские Новости, цены на аренду жилья в Ленобласти могут взлететь на 30%.

По словам экспертов, в Ленобласти набирает популярность формат путешествия по региону. Чаще всего путешественники выбирают аренду загородной недвижимости.

Большая популярность нового формата привета к тому, что цены на посуточную аренду жилья летом вырастут на 20-30% по сравнению с летом прошлого года.