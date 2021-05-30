На 30% может вырасти аренда жилья в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Эксперты связывают повышение цен с наступающим сезоном отпусков.

По информации издания Невские Новости, цены на аренду жилья в Ленобласти могут взлететь на 30%.

По словам экспертов, в Ленобласти набирает популярность формат путешествия по региону. Чаще всего путешественники выбирают аренду загородной недвижимости.

Большая популярность нового формата привета к тому, что цены на посуточную аренду жилья летом вырастут на 20-30% по сравнению с летом прошлого года.

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25.05.2021 329
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