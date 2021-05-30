Травмирование девочки на батуте в Волхове проверит прокуратура

Девочка играла на батуте со своими одноклассниками и травмировала руку.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти, в городе Волхов 11-летняя девочка играла с одноклассниками на батуте и в какой-то момент упала травмировав руку.

Инцидент произошел 28 мая в игровой зоне «Роджерс парк» в торговом комплексе Волхова.

Теперь делом займется прокуратура Ленобласти. Будет проверено соответствие игрового оборудования требованиям безопасности. Также проверят тех, кто должен был контролировать игровой процесс детей.