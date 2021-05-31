С началом лета в России грядут следующие изменения: запрет на экспорт гречки, продление программы туристического кешбэка на отдых в РФ, новые штрафы для автомобилистов и многое другое. Что ожидает россиян с 1 июня 2021 года, рассказывает ivbg.ru.

Запрет на продажу гречки

С 5 июня по 1 сентября в силу вступает запрет на экспорт гречки. Это связано с тем, что с октября 2020 года продажа гречихи за границу значительно возросла. Чтобы не возникло проблем с объемом крупы на внутреннем рынке и не было резких скачков цен, Правительство России решило до сентября ввести подобный запрет. Отметим, что самым крупным закупщиком зерна стал Китай.

Продление программы туристического кэшбека

Продление государственный программы кэшбека на отдых на территории России продлили до конца 2021 года. С 18 марта до начала мая ей воспользовались около миллиона россиян. За этот период власти возвратили гражданам примерно четыре миллиарда рублей. Отметим, что в госпроект входят детские лагеря. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие организаторы детского досуга.

Новые штрафы для автомобилистов

С июня все водители автомобилей, в которых нет ремня безопасности либо он неисправен, вынуждены будут заплатить штраф — 500 рублей.

Отсутствие системы глобальной спутниковой навигации или ее поломка тоже налагает на владельца авто штраф в размере 500 рублей.

Такая же сумма штрафа предусмотрена для тех, кто перевозит газовые баллоны без серийного номера и специального обозначения на них, а также не имеет паспорта завода-изготовителя баллона.

Начал действовать закон, согласно которому, в летний сезон автомобилисты не имеет право передвигаться на зимней шипованной резине и наоборот. Штраф — 500 рублей.

Отметим, что иностранные перевозчики, которые не оплатили штраф, не смогут выехать за пределы РФ.

Маркировка мороженого и сыров

С 1 июня маркировка сыров и мороженого станет обязательной, до этого момента действие происходило на добровольной основе. До конца 2021 года власти планируют постепенно внедрить маркировку на другие молочные продукты. Отсрочку получили только фермеры, которые самостоятельно продают свою продукцию. Отслеживание каждого молочного продукта начнется с 1 декабря 2023 года.

Подорожание сахара

С 1 июня отменяется запрет на «заморозку» цен на сахар, в результате чего он подорожает. Минсельхоз обратился с просьбой к производителям «держать» лояльный ценник как можно дольше, на что те ответили согласием. Отметим, что руководитель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков озвучил, что дефицита сахара не ожидается.

Пенсионные изменения

С начала первого летнего месяца Пенсионный фонд вернется к стандартной работе с документами. Теперь оформить пособия и субсидии через интернет будет невозможно, все процедуры будут проводиться только в очной форме.

Истекает отсрочка для пенсионеров на получение пенсии на карты «МИР»

С 1 июня пожилые люди больше не смогут получать пенсию на банковские карты Visa и MasterCard. Выплаты на карту доступны только пользователям карты «МИР».

Отметим, что получить пенсию можно по-прежнему через «Почту России» наличными. Также доступны выплаты на банковский счет, к которому не привязаны банковские карты.

Контроль антироссийской пропаганды

С начала лета начинает действовать закон о просветительской деятельности, направленный на ограждение школьников и студентов от антироссийской пропаганды. Создатели законопроекта считают, что контроль в этой сфере поможет избежать очернения нынешней российской политики, конституционного строя страны и истории нашего государства.

Запрет на продажу SIM-карт вне официальных салонов связи

Летом в действие вступают поправки в закон “О связи”. С июня все желающие приобрести SIM-карту при покупке обязаны составлять договор и предоставлять работникам салонов связи документы, удостоверяющие личность. Те, кто будет торговать SIM-картами в неположенном месте, будет привлечен к административной ответственности.

Срок действия послаблений для заемщиков подходит к концу

В первый месяц лета заканчивается срок действия послаблений для заемщиков. Подобный способ ввели для поддержки тех, кто столкнулся с резким снижением доходов в результате пандемии. Банк России обратился с просьбой к банкирам до конца июня идти на встречу субъектам малого и среднего бизнеса.

Закон о пчеловодстве

С 29 июня в России вступает в силу закон о пчеловодстве, который защитит пчел от травли пестицидами и агрохимикатами. По причине отравления в 2019 году произошла массовая гибель насекомых в 30 регионах РФ.

Теперь сельхозпроизводители должны оповещать пчеловодов о предстоящей обработке полей не менее чем за три дня до мероприятия. Также производители сельхоз продукции обязаны сообщать владельцам пасек о длительности предстоящей процедуры, чтобы пчеловоды смогли изолировать пчел в ульях.

Контроль пестицидов

Россельхоз с 29 июня снова начнет контролировать все этапы работы с агрохимикатами: их ввоз через границу, соблюдение правил производства, продажу, хранение, применение, обезвреживание, уничтожение и захоронение.

За 10 лет отсутствия контроля в этой сфере доля подделок пестицидов на российском рынке достигла 30%.

Поиск владельцев недвижимости

С конца июня органы власти начнут искать в архивах и других документах владельцев недвижимости, которые получили собственность в 90-х годах. Это связано с тем, что в тот период времени существовал другой порядок заполнения документации, в результате чего сведения о некоторых владельцах недвижимости заканчиваются именем и фамилией. Нехватка данных снижает сборы имущественных налогом и мешает владельцам защищать свои права. Отметим, что решение о владении недвижимостью можно обжаловать.

Три выходных дня в июне

В связи с тем что государственный праздник День России, которой проходит 12 июня, выпадает на субботу, дополнительный выходной переносится на ближайший к нему день — понедельник. Получается, что граждане смогут отдохнуть с 12 по 14 июня включительно.