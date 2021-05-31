В конце мая в Перми проходили Двадцатые молодежные Дельфийские игры, в которых юная жительница Всеволожска гуслярша Ольга Бирюкова заняла первое место в номинации «Народные инструменты». Это первая победа в этом состязании для Ленобласти. Редакция ivbg.ru связалась с мамой победительницы Викторией Бирюковой и узнала, как проходило мероприятие и другие интересные факты, связанные с их жизнью.

Что такое Дельфийские игры?

Дельфийские игры — это соревнования для молодых деятелей высокого уровня умений из разных областей искусства. Начало играм положено в древнегреческих Дельфах, отсюда и название. В настоящее время соревнования проводятся по 46 народным, современным и классическим направлениям.

Двадцатые Дельфийские игры состоялись с 21 по 26 мая в Перми. Турнир проходил по 28 номинациям классического, народного и современного искусства. В нем приняли участие 1947 человек из 65 субъектов России.

Как проходил конкурс для Ольги и ее мамы?

За счет ответственности, возложенной на плечи 14-летней Оли, соревнования стали тяжким испытанием как для подростка, так и для ее мамы.

«Это было очень сложно. Никогда так не давил груз ответственности. Постоянно подчеркивалась нереальная крутизна всего происходящего, как на нас рассчитывает область, школа, город, что это честь и ответственность быть там. Было очень страшно», — делится воспоминаниями Виктория Бирюкова.

Когда Оля узнала, что прошла во второй тур, то не хотела возвращаться к соревнованиям.

«Хотя у нее огромный опыт выступлений и она умеет справляться с волнением и стрессоустойчива. Но такой бледной я не никогда не видела», — добавила старшая Бирюкова.

По словам женщины, ее нервные клетки тоже «потихонечку умирали день за днем». Виктория не стала слушать выступление дочери — ей казалось, что она транслирует свое волнение, поэтому посмотрела запись, которую специально для нее сделала коллега на телефон.

Как и когда девушка начала заниматься игрой на гуслях?

Мама Оли является также ее преподавателем по классу «Гусли» в детской школе искусств имени Глинки во Всеволожске, так как сама — гуслярша.

«Мы слушали еще до рождения. Я во время беременности как раз училась в Ленинградском педагогической университете имени Пушкина, поэтому все экзамены по специальности сдавали вместе», — рассказывает Виктория.

Изначально ребенка не планировали приучать к гуслям. С пяти лет Оля занималась на фольклорном отделении в ДШИ поселка имени Морозова во Всеволожском районе у преподавателя Светланы Гаркиной. Девочка делала значительные успехи по синтезатору и теоретическим дисциплинам. Во втором классе изменилось расписание — стало неудобно водить ребенка в музыкальную школу. Пришлось взять академический отпуск. Для того, чтобы время не терялось в пустую, Виктория взяла дочь к себе в класс по переводу.

Девочка сразу оказалась во втором классе по гуслям и быстро освоила двухлетнюю программу. За счет хорошей музыкальной памяти она стала участницей ансамбля.

«Наш коллектив много выступает, и если кто-то вдруг заболевал или не мог принять участие в концерте или конкурсе, Оля в кратчайший срок учила любую партию и спокойно заменяла участника», — поделилась Виктория.

Сольные выступления у девочки начались рано. Уже осенью второго года обучения она стала дипломантом Международного конкурса имени В. В. Андреева и заняла второе место на Международном конкурсе «Теремок», который проводит Терем-квартет в Санкт-Петербурге. Это серьезные состязания исполнителей на народных инструментах, которые проходят в два тура и входят в реестр Министерства культуры РФ.

«На самом деле это большая редкость и удача, когда ребенок готов воспринимать маму как преподавателя. Нам повезло. У нас очень хороший тандем и ролевое разделение, она очень хорошо понимает, в какой момент я для неё мама, а в какой педагог. Сына я не смогла учить, он занимается у другого преподавателя», — добавила Виктория Бирюкова.

Школьные успехи юной гуслярши

Сейчас Оля окончила восьмой класс с шестью четверками, остальные оценки — пятерки.

«Два дня назад на родительском собрании её очень хвалили. Не перестаю удивляться, как они нас вообще терпят со всеми нашими пропусками, связанными с концертной деятельностью», — удивляется мама девочки.

Учителя часто выдвигают олину кандидатуру для участия в олимпиадах. Соглашается, когда есть возможность, и занимает хорошие позиции местного значения, потому что усиленного готовиться времени нет — основное «забирает» музыкальная деятельность.

«Вот я смотрю на свою дочь, как-то у нее занятия музыкой не требуют титанических усилий воли, самоорганизации, у нас нет особого графика и режима занятий. Оля естественно все делает, садится и занимается, как любым повседневным делом. Я такой не была. И большинство учеников нужно заставлять себя заниматься, а для нее это просто часть жизни. Мне кажется, она во многих областях могла бы достигнуть успехов, если бы выбрала их, но по счастливом стечению обстоятельств, повезло мне. Потому что хороший ученик — это подарок от Бога и огромное удовольствие», — добавила мать победительницы Дельфийских игр.

Дальнейшие планы

«У нас в классе стиль жизни — «Быть всегда готовыми»! Мы не к чему не готовимся специально, это постоянное движение и рост. И кто готов тот и выступает. Мероприятий всегда полно. Есть куда применить полученные навыки. Программа на следующий сезон выбрана», — сказала Виктория.

После окончания девятого класса Оля планирует поступление в музыкальное училище.

«Пока будем отдыхать, нужно восстановить силы. Был очень насыщенный, тяжелый учебный год», — подытожила старшая Бирюкова.

Отметим, что Ольга Бирюкова регулярно становится лауреатом престижных соревнований: Международных конкурсов исполнителей народных инструментов имени Н. Калинина «Метелица» и имени М.А. Кузнецова, проводимого музыкальным училищем имени М.П. Мусоргского. В марте 2021 года Оля стала лауреатом первой степени открытого конкурса имени Б. Трояновского во Пскове.