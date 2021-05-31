В конце мая в Перми проходили Двадцатые молодежные Дельфийские игры, в которых юная жительница Всеволожска гуслярша Ольга Бирюкова заняла первое место в номинации «Народные инструменты». Это первая победа в этом состязании для Ленобласти. Редакция ivbg.ru связалась с мамой победительницы Викторией Бирюковой и узнала, как проходило мероприятие и другие интересные факты, связанные с их жизнью.
Что такое Дельфийские игры?
Дельфийские игры — это соревнования для молодых деятелей высокого уровня умений из разных областей искусства. Начало играм положено в древнегреческих Дельфах, отсюда и название. В настоящее время соревнования проводятся по 46 народным, современным и классическим направлениям.
Двадцатые Дельфийские игры состоялись с 21 по 26 мая в Перми. Турнир проходил по 28 номинациям классического, народного и современного искусства. В нем приняли участие 1947 человек из 65 субъектов России.
Как проходил конкурс для Ольги и ее мамы?
За счет ответственности, возложенной на плечи 14-летней Оли, соревнования стали тяжким испытанием как для подростка, так и для ее мамы.
Когда Оля узнала, что прошла во второй тур, то не хотела возвращаться к соревнованиям.
По словам женщины, ее нервные клетки тоже «потихонечку умирали день за днем». Виктория не стала слушать выступление дочери — ей казалось, что она транслирует свое волнение, поэтому посмотрела запись, которую специально для нее сделала коллега на телефон.
Как и когда девушка начала заниматься игрой на гуслях?
Мама Оли является также ее преподавателем по классу «Гусли» в детской школе искусств имени Глинки во Всеволожске, так как сама — гуслярша.
Изначально ребенка не планировали приучать к гуслям. С пяти лет Оля занималась на фольклорном отделении в ДШИ поселка имени Морозова во Всеволожском районе у преподавателя Светланы Гаркиной. Девочка делала значительные успехи по синтезатору и теоретическим дисциплинам. Во втором классе изменилось расписание — стало неудобно водить ребенка в музыкальную школу. Пришлось взять академический отпуск. Для того, чтобы время не терялось в пустую, Виктория взяла дочь к себе в класс по переводу.
Девочка сразу оказалась во втором классе по гуслям и быстро освоила двухлетнюю программу. За счет хорошей музыкальной памяти она стала участницей ансамбля.
Сольные выступления у девочки начались рано. Уже осенью второго года обучения она стала дипломантом Международного конкурса имени В. В. Андреева и заняла второе место на Международном конкурсе «Теремок», который проводит Терем-квартет в Санкт-Петербурге. Это серьезные состязания исполнителей на народных инструментах, которые проходят в два тура и входят в реестр Министерства культуры РФ.
Школьные успехи юной гуслярши
Сейчас Оля окончила восьмой класс с шестью четверками, остальные оценки — пятерки.
Учителя часто выдвигают олину кандидатуру для участия в олимпиадах. Соглашается, когда есть возможность, и занимает хорошие позиции местного значения, потому что усиленного готовиться времени нет — основное «забирает» музыкальная деятельность.
Дальнейшие планы
После окончания девятого класса Оля планирует поступление в музыкальное училище.
Отметим, что Ольга Бирюкова регулярно становится лауреатом престижных соревнований: Международных конкурсов исполнителей народных инструментов имени Н. Калинина «Метелица» и имени М.А. Кузнецова, проводимого музыкальным училищем имени М.П. Мусоргского. В марте 2021 года Оля стала лауреатом первой степени открытого конкурса имени Б. Трояновского во Пскове.