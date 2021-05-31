Только четыре пляжа Ленобласти предварительно прошли проверки

Этим летом в Ленобласти планируют открыть 37 пляжей для купания, однако большинство из них уже не получили одобрение Роспотребнадзора.

Согласно первым лабораторным исследованиям, из 34 водных объектов 17 не соответствуют по санитарно-химическим нормам и 21 — по микробиологическим. Экспертизу прошли только четыре пляжа: два в Волосовском и по одному в Тосненском и Ломоносовском районах. На некоторых водоемах исследования еще не завершены. Об этом сообщил замруководителя Роспотребнадзора по Ленобласти Максим Черный.

Полный список пляжей и водоемов, разрешенных для купания и отдыха, будет опубликован на сайте ГУ МЧС по Ленобласти и Роспотребнадзора.

Тем временем в Петербурге в этом году для купания будут открыты 26 официальных пляжей и рекреационных зон.