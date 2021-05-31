У дерева животные обменялись информацией и оставили друг другу послания с помощью запахов и клочков шерсти.

Нижне-Свирский государственный заповедник поделился кадрами фотоловушки, заснявшей двух крупных обитателей леса — кабана и медведя. Животные в разное время встретились у своеобразной «доски объявлений» — здесь жители леса обмениваются информацией друг с другом и оставляют сообщения. Как видно по видео, сначала свое послание оставил кабан, потершись о дерево. Результат не заставил себя ждать. Первым «прочитавшим» оказался медведь.

Специалисты заповедника отметили, что размеры многих крупных млекопитающих зависят от пола и возраста зверя. Так матёрый самец кабана может не уступать по размеру молодому медведю.