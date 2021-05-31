Теперь для маленьких пациентов будет доступен телевизор, спортивный уголок и зоны с сухим бассейном.

Депутат Государственной Думы Сергей Петров сделал подарок для юных пациентов Тосненской районной больницы — в педиатрическом отделении с сегодняшнего дня работает детская игровая комната. Для досуга малышей будет доступен телевизор, спортивный уголок и зоны с сухим бассейном.

Подарок приурочили к наступающему Дню защиты детей. В Тосненской районной больнице проходят лечение около 20 тысяч детей.