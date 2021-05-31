Ко дню защиты детей в Тосненской больнице открыли игровую комнату

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Теперь для маленьких пациентов будет доступен телевизор, спортивный уголок и зоны с сухим бассейном.

Депутат Государственной Думы Сергей Петров сделал подарок для юных пациентов Тосненской районной больницы — в педиатрическом отделении с сегодняшнего дня работает детская игровая комната. Для досуга малышей будет доступен телевизор, спортивный уголок и зоны с сухим бассейном.

Подарок приурочили к наступающему Дню защиты детей. В Тосненской районной больнице проходят лечение около 20 тысяч детей.

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29.05.2021 156
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