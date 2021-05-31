При этом основными проблемами в экологии региона жители назвали загрязнение воды в водоемах, грязь, пыль, мусор на газонах и дорогах, а также стихийные свалки.

Центр социологических и интернет-исследований СПбГУ в связи с наступающим Всемирным днем окружающей среды провел исследование — «Экологические проблемы и экологическая культура населения Ленинградской области».

Опрос показал, что 46,1% жителей Ленобласти считает экологию в регионе лучше, чем в целом по стране. 12,7% оказались не согласны с такой точкой зрения. Благополучной экологию на территории региона считают 44,5% респондентов.

Основными проблемами в экологии Ленинградской области жители назвали загрязнение воды в водоемах(37,6%), грязь, пыль, мусор на газонах и дорогах(36,5%) а также стихийные и незаконные свалки(31,2%).

Большинство жителей региона выразило готовность собирать мусор после отдыха на природе. 93,2% готовы вывозить отработанные аккумуляторы в специальные места сбора, если они появятся в местах их проживания. 56,5% при этом на данный момент пока выбрасывают использованные батарейки в общий мусорный контейнер.

Экологические проблемы большинство ленинградцев(67,7%) связали с «безответственным и неуважительным поведением людей на природе». Жители уверены, что контроль, просвещение и развитая инфраструктура повлияет на решение проблемы.