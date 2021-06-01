Уточка с простеленной головой плавает в пруду Санкт-Петербурга

Птица уже несколько недель плавает в одном пруду.
Источник Юлия Сим vk.com/id484808811
Источник Юлия Сим vk.com/id484808811
Источник Юлия Сим vk.com/id484808811
Источник Юлия Сим vk.com/id484808811
По информации сообщества «Сирин» — помощь птицам и другим диким животным, утка с простреленной головой плавает в прубу недалеко от улицы Афанасьевская 21 к1, район Коломяги.
Стоит отметить, что кто-то решил подбить утку и теперь, голова у нее пробита арбалетным болтом.
Автор поста говорит, что птицу легко поймать, ведь она плавает недалеко от людей во время кормежки. Однако, местные жители говорят, что утка очень шустрая и каждый раз ускользает от помощников по воздуху.
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31.05.2021 176