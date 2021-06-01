Задержана жительница Санкт-Петербурга, убившая бывшего мужа

Девушку задержали на 48 часов.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в полицию поступило сообщение от 24-х летней девушки о ножевом ранении у бывшего мужа. Со слов бывшей жены, парень с ножевым ранением и упал без сознания на пороге квартиры дома 13 корп. 3 по проспекту Большевиков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения в результате конфликта, сама нанесла удар ножом сожители, попав при этом в область сердца.

Парень, которому было всего 30 лет, скончался в квартире до приезда скорой помощи.

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Девушку задержали на 48 часов до суда о мере пресечения и помещена в ИВС.