В России начали поступать жалобы от граждан на приходящие уведомления о вакцинации от COVID-19, которую они не делали. И наоборот, люди, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, не числятся в базе данных как привитые. Редакция ivbg.ru провела в социальной сети в «ВКонтакте» опрос, результаты которого показали, что в Ленобласти один человек уже столкнулся с подобной проблемой, еще несколько слышали об этом. Из-за чего произошел сбой и как действовать, если вы вакцинировались, но не получили сертификата с подтверждением, рассказываем в нашем материале.



Как появились «виртуально привитые»?

Специалисты горячей линии «Госуслуг» утверждают, что уведомления о вакцинации, которой по факту не было, появились из-за того, что медицинские организации, прививающие граждан от COVID-19, присылали некорректные данные.

Подобный случай произошел с петербурженкой Вероникой. Зайдя в личный кабинет на сайте «Госуслуги», она обнаружила сообщение, где утверждалось, что Вероника получила первую дозу вакцины в поликлинике Москвы. Только вот она не проходила вакцинацию и не собиралась ради этого ехать в столицу, пишет издание Fontanka.ru. Как оказалось позже, прививалась от вируса тезка Вероники с идентичной датой рождения.

Есть также предположение, что «виртуально вакцинированные» появляются для улучшения статистики клиник по количеству привитых. У каждого пункта вакцинации есть свой план, который они должны выполнить.

Кроме того, возможно, такое положение вещей сложилось из-за масштабного сбоя в сервисе уведомлений. Отметим, что представители «Госуслуг» со своей стороны пообещали проконтролировать ситуацию.

Что делать тем, кто действительно вакцинировался, но не получил подтверждение?

Обратная сторона ситуации: есть те, кто полностью прошел вакцинацию, но информацию об этом не получил. А уже лето, многие собираются в отпуск за границу, поэтому сертификат им необходим. Что делать?

Первым делом нужно оставить жалобу через сервис «Госуслуги», пояснив ситуацию. На сайте заходите в раздел «Мое здоровье». Там находите значок «Сертификат вакцинированного от COVID-19», кликаете на него. Внизу новой страницы есть пункт «Пожаловаться на отсутствие сертификата». Далее заполняете все необходимое.

Граждане, столкнувшиеся с подобной проблемой сообщают, что проблема решается за несколько дней и необходимый QR-код сертификата появляется в личном кабинете на сайте «Госуслуги».