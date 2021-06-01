Туристка сломала ногу во время экскурсии по крепости Орешек — фото

Во вторник, 1 июня, одной из посетительниц крепости Орешек в Кировском районе Ленобласти понадобилась помощь медиков.
Во время экскурсии по крепости 37-летняя женщина упала и повредила ногу. По предварительным данным, она получила перелом. Спасатели ПСО Шлиссельбурга наложили ей шину и доставили на носилках до машины скорой помощи.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
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01.06.2021 49