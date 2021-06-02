Сбер объявил на ПМЭФ-2021 о запуске первой в России электронной карты трудового мигранта

Первая в России электронная карта трудового мигранта (ЭКТМ) появилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при поддержке Сбербанка.

Соглашение о запуске проекта и взаимодействии по другим направлениям подписали на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Северо-Западного банка – директор головного отделения по Санкт-Петербургу Сбербанка Анатолий Песенников, президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Демина и председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт Петербурге Олег Капитанов.

Банковскую карту международной платёжной системы MasterCard с уникальным QR-кодом, содержащим ID, трудовые мигранты могут получить в Миграционном центре «Нарвский» (Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 1) одновременно с оформлением легализации пребывания в РФ. Она позволит владельцам упростить внесение обязательных платежей, предусмотренных российским налоговым законодательством. Карту также удобно использовать для получения заработной платы при трудоустройстве.

Инициатором проекта выступила Ассоциация содействия международной трудовой миграции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В соглашении, подписанном сторонами на ПМЭФ-2021, сказано, что участники будут взаимодействовать по ряду направлений, включая банковское обслуживание, коммуникации, разработку и согласование дизайна ЭКТМ, защиту и обработку информации, в том числе персональных данных, а также оказание консультационной поддержки по вопросам выпуска, выдачи, обслуживания и использования карты.

«Мы с готовностью поддержали инициативу партнёров, потому что потребность в появлении карты мигранта явно назрела. Это удобный прозрачный инструмент, причём не только финансовый. Карта позволяет осуществлять упрощенные денежные переводы в страны СНГ через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со сниженной комиссией, а с помощью QR-кода, размещённого на ней, уполномоченные органы смогут в режиме онлайн подтверждать легальность пребывания иностранного гражданина на территории РФ», – рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения по Санкт-Петербургу Сбербанка Анатолий Песенников.

«Вопрос создания электронной карты мигранта обсуждается уже не первый год. Наше соглашение со Сбербанком – это важный шаг на пути к обеспечению прозрачности рынка трудовой миграции. Надеюсь, что наш пилотный проект станет основой для внедрения данного инструмента не только в северо-западном регионе, но и по всей России. Мы планируем продолжить развивать проект электронной карты мигранта, наращивая его функционал и открывая новые возможности», – отметила президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Демина.

«Сегодня благодаря поддержке наших партнеров – Сбера и Ассоциации содействия международной трудовой миграции – мы делаем первый шаг в направлении создания эффективной системы контроля миграционных потоков. Кроме того, мы рассчитываем, что внедрение ЭКТМ защитит иностранных граждан от недобросовестных работодателей и повысит финансовую дисциплину при внесении платежей в бюджет Санкт-Петербурга», – прокомментировал Олег Капитанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Для информации:

С 15 июня 2021 года электронную карту трудового мигранта также можно будет получить в МЦ «Московский» (Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, с 1 июля – в МЦ «Обводный канал» (Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 14, лит. А), с 15 июля – в МЦ «Заневский» (Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 7, лит. А).