Фестиваль пройдет с 12 по 14 июня. Его планируют повторять ежегодно и в разных населенных пунктах.

На территории Выборгского замка с 12 по 14 июня пройдет новый театральный фестиваль — «Культурный Выборг. Адаптация». Теперь на классические постановки можно взглянуть под новым ракурсом. Для этого пространство Выборгского замка и библиотеки Алвара Аалто превратят в театральные подмостки.

Постановки будут адаптированы для двух видов зрителей — для юных и взрослых. Выступления решили организовать во внутреннем дворе. Так хотят создать уют и максимальную акустику для небольшой сцены.

Фестиваль планируют повторять ежегодно и в разных населенных пунктах. Театральную программу сформировал худрук и директор Театра «На Литейном» Сергей Морозов при поддержке директора Выборгского музея-заповедника Валентина Белоусова.