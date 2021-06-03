Максим Орешкин рассказал, как замедлить рост цен на продукты в России

Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что высокая конкуренция является лекарством от роста цен. Трансляция выступления велась на сайте мероприятия.

Орешкин отметил, что помимо конкуренции необходимо выстраивание долгосрочного регулирования деятельности в различных отраслях. Заодно оно приведет к росту инвестиций. Законы экономики едины для всех стран мира, сказал Орешкин. «Поэтому надо заниматься этой работой, но главное не свалиться в краткосрочный хайп», — добавил он, оценив политику точечного сдерживания цен.

Выступавшая на ПМЭФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала Орешкина, отметив, что администрирование цен ничего не даст. И призвала к адресным мерам поддержки населения.

Глава Минфина Антон Силуанов в ответ заявил, что никакого административного регулирования цен в России нет и в помине – все регулируют рыночные механизмы. «Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене?» — задал он вопрос остальным участникам форума.

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Кроме того, Орешкин рассказал о новых трендах после пандемии в мировой экономике – это рост расходов на социальную сферу и инфраструктуру, увеличение налогов на богатых, повышение роли экосистем в глобальной экономике.