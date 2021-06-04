Журналистка занялась сексом в прямом эфире с героем интервью в Дании

Таким образом она хотела раскрепостить собеседника.

По информации немецкого издания Bild, в Дании радио-журналистка пришла в свингер клуб для освещения его открытия в городе Ишой после пандемии.

26-летняя Луиза Фишер во время прямого эфира на радио занялась сексом с героем интервью. Звуки полового акта вошли в двухминутный радиорепортаж о событии.

Девушка отметила, что своим поступком хотела раскрепостить собеседника и провести отличное интервью.

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В свою очередь родители женщины восприняли такой перформанс на удивление позитивно. А руководство радиостанции одобрило такой шаг Луизы.