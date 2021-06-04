Журналистка занялась сексом в прямом эфире с героем интервью в Дании

Таким образом она хотела раскрепостить собеседника.
По информации немецкого издания Bild, в Дании радио-журналистка пришла в свингер клуб для освещения его открытия в городе Ишой после пандемии.
26-летняя Луиза Фишер во время прямого эфира на радио занялась сексом с героем интервью. Звуки полового акта вошли в двухминутный радиорепортаж о событии.
Девушка отметила, что своим поступком хотела раскрепостить собеседника и провести отличное интервью.
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18.05.2021 1791
В свою очередь родители женщины восприняли такой перформанс на удивление позитивно. А руководство радиостанции одобрило такой шаг Луизы.