Сергей Перминов обсудил стабильные связи России и ФРГ на десятилетия вперед

Сенатор, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 4 июня поучаствовал в дискуссии о российско-германских отношениях после пандемии COVID-19 на площадке XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
Обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, экологии, борьбе с COVID-19, бизнесе.
По словам сенатора, «от человека к человеку, от экономики к экономике» общение происходит очень гармонично, когда оно деполитизировано. И почти 20-летнее партнерство Ленинградской области с федеральной землей ФРГ Мекленбургом-Передней Померанией – яркий пример.
По мнению сенатора, такие отношения возможно разрушить только при целенаправленном давлении Соединенных Штатов или Евросоюза. При этом у России и Германии имеется задел для деполитизированного общения, культурных связей, выгодных экономических проектов.
Сенатор считает, что эти заделы позволяют уверенно говорить о стабильности отношений в следующие десятилетия.
Обращаясь к теме влияния на отношения России и Германии предстоящих 26 сентября выборов в Бундестаг ФРГ и решения канцлера Ангелы Меркель не переизбираться на новый срок, Сергей Перминов отметил, что «на сегодняшний день в Бундестаге представлены 7 политических сил, но ведущей политической силой является блок ХДС/ХСС и СДПГ – коллеги из 709 мандатов контролирующий 399. При этом наиболее агрессивно к России относятся в партии «Союз-90/Зеленые».
Обсуждая строительство «Северного потока-2» между Ленинградской областью и Мекленбургом-Передней Померанией, сенатор рассказал, что уровень доверия и диалога позволяет считать, что в 2021 году проект будет реализован.
И «Северный поток-2» – единственная альтернатива соблюдения баланса «зеленой» энергии. Развивая тему о том, какой вклад немецкая и российская экономики могут внести в повышение экологичности производственных процессов и переработки сырья, сенатор напомнил о принятом в ЕС «Зеленом пакте» стоимость около €1 трлн. В рамках пакта подразумевается достижение нулевого нетто-выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды, для чего запланирован переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в Европейском союзе к 2050 году.
По мнению сенатора, на территории Ленинградской области будет сформирован первым тактом ветряные поля, а затем будут осваиваться технологии германских партнеров. Комментируя противодействие COVID-19, Сергей Перминов отметил производство российской вакцины рассматривалось в Германии.
Это устойчивая и передовая технология, востребованная в ряде стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.