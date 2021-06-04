Сергей Перминов обсудил стабильные связи России и ФРГ на десятилетия вперед

Сенатор, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 4 июня поучаствовал в дискуссии о российско-германских отношениях после пандемии COVID-19 на площадке XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, экологии, борьбе с COVID-19, бизнесе.

«По предыдущему своему месту работы я занимался народной дипломатией, теперь в палате регионов мы занимаемся парламентской дипломатией. На этом треке, на этих уровнях отношений мы не видим никаких проблем для развития очень успешных и плодотворных контактов и для того, чтобы мы совместно реализовывали проекты», – рассказал Сергей Перминов

По словам сенатора, «от человека к человеку, от экономики к экономике» общение происходит очень гармонично, когда оно деполитизировано. И почти 20-летнее партнерство Ленинградской области с федеральной землей ФРГ Мекленбургом-Передней Померанией – яркий пример.

«Между тем территории двух регионов на самом деле связывают столетия отношений, очень добрососедских и династических, у которых очень интересная история. И поэтому этот фундамент позволяет нам совершенно уверенно смотреть в будущее», – отметил Сергей Перминов

По мнению сенатора, такие отношения возможно разрушить только при целенаправленном давлении Соединенных Штатов или Евросоюза. При этом у России и Германии имеется задел для деполитизированного общения, культурных связей, выгодных экономических проектов.

«В частности, мы с немецкими партнерами сейчас завершаем строительство известных инфраструктурных энергетических проектов, которые и закладывают фундамент для того, чтобы мы синхронизировали наши усилия по треку «зеленой» энергии, по треку экономическому и технологическому шестому укладу», – сообщил Сергей Перминов

Сенатор считает, что эти заделы позволяют уверенно говорить о стабильности отношений в следующие десятилетия.

Обращаясь к теме влияния на отношения России и Германии предстоящих 26 сентября выборов в Бундестаг ФРГ и решения канцлера Ангелы Меркель не переизбираться на новый срок, Сергей Перминов отметил, что «на сегодняшний день в Бундестаге представлены 7 политических сил, но ведущей политической силой является блок ХДС/ХСС и СДПГ – коллеги из 709 мандатов контролирующий 399. При этом наиболее агрессивно к России относятся в партии «Союз-90/Зеленые».

«Надеемся, что все-таки тот здравый смысл, который заложен в программах партий, сумеет достучаться до сердец германских избирателей, и все-таки блок, который будет сформирован после 26 сентября будет подходить очень прагматически и с пониманием исторических перспектив и необходимости тесного взаимодействия между Россией и Германией», – выразил надежду Сергей Перминов

Обсуждая строительство «Северного потока-2» между Ленинградской областью и Мекленбургом-Передней Померанией, сенатор рассказал, что уровень доверия и диалога позволяет считать, что в 2021 году проект будет реализован.

«Он чрезвычайно необходим Германии, на территории которой в этом году выводится из эксплуатации последний блок атомной электростанции, и которая приняла для себя обязательство по выводу из энергетического баланса угля, как вида топлива, с целью сокращения порядка 160 млн тонн вредных выбросов», – отметил Сергей Перминов

И «Северный поток-2» – единственная альтернатива соблюдения баланса «зеленой» энергии. Развивая тему о том, какой вклад немецкая и российская экономики могут внести в повышение экологичности производственных процессов и переработки сырья, сенатор напомнил о принятом в ЕС «Зеленом пакте» стоимость около €1 трлн. В рамках пакта подразумевается достижение нулевого нетто-выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды, для чего запланирован переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в Европейском союзе к 2050 году.

«На территории ЕС, Германии и Мекленбурга-Передней Померании есть значимый технологический задел. Мы в своих взаимных отношениях с коллегами из Германии очень часто возвращались и обсуждали «зеленые» энергетические проекты. Более того, между компаниями на территории Ленинградской области и Мекленбурга предварительные рамочные соглашения о взаимной работе», – сообщил Сергей Перминов

По мнению сенатора, на территории Ленинградской области будет сформирован первым тактом ветряные поля, а затем будут осваиваться технологии германских партнеров. Комментируя противодействие COVID-19, Сергей Перминов отметил производство российской вакцины рассматривалось в Германии.

«На территории восточных земель, а также Баварии Министры-Президенты регионов выступали за то, чтобы в лист разрешенных вакцин был обязательно включен наш «Спутник V», – рассказал Сергей Перминов

Это устойчивая и передовая технология, востребованная в ряде стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.