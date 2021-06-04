По словам хозяйки, птица не вернулась с прогулки, испугавшись хлопка от пакета. Такая ситуация уже случалась с Гансом, когда он был маленьким.

В Кудрово ищут крупного трехлетнего ворона по кличке Ганс. По словам хозяйки, птица не вернулась с прогулки, испугавшись хлопка от пакета. Такая ситуация уже случалась с Гансом, когда он был маленьким.

Фото: vk.com/kudrovolife Фото: vk.com/kudrovolife

Ворон откликается на свою кличку, размером около 58 сантиметров. Пугливый и идет на руки только к своей хозяйке Анастасии. Птица любит гулять в поле и играть в мяч.

Хозяйка попросила не кормить Ганса лакомствами и при обнаружении сразу звонить ей по телефону — 89045538147. Пост об этом был размещен в группе ВКонтакте «Жизнь в Кудрово».