По словам хозяйки, птица не вернулась с прогулки, испугавшись хлопка от пакета. Такая ситуация уже случалась с Гансом, когда он был маленьким.
В Кудрово ищут крупного трехлетнего ворона по кличке Ганс. По словам хозяйки, птица не вернулась с прогулки, испугавшись хлопка от пакета. Такая ситуация уже случалась с Гансом, когда он был маленьким.
Фото: vk.com/kudrovolife
Фото: vk.com/kudrovolife
Ворон откликается на свою кличку, размером около 58 сантиметров. Пугливый и идет на руки только к своей хозяйке Анастасии. Птица любит гулять в поле и играть в мяч.
Хозяйка попросила не кормить Ганса лакомствами и при обнаружении сразу звонить ей по телефону — 89045538147. Пост об этом был размещен в группе ВКонтакте «Жизнь в Кудрово».
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